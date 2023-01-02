Півзахисник Миная Олексій Хахльов залишив закарпатський клуб, повідомляє Спортивка.

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Контракт вихованця київського Динамо з командою Володимира Шарана був чинний до 31 січня 2023 року, але сторони вирішили припинити співпрацю. Нині 23-річний футболіст перебуває у сфері інтересів кількох клубів, але місце продовження його кар'єри наразі невідоме.

Нагадаємо, до Миная чемпіон світу U-20 приєднався у жовтні 2020 року. У поточному сезоні провів за "лисів" 14 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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