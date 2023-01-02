Полузащитник Миная Алексей Хахлев покинул закарпатский клуб, сообщает Спортивка.

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Контракт воспитанника киевского Динамо с командой Владимира Шарана действовал до 31 января 2023 года, но стороны решили прекратить сотрудничество. Сейчас 23-летний футболист находится в сфере интересов нескольких клубов, но место продолжения его карьеры пока неизвестно.

Напомним, к Минаю чемпион мира U-20 присоединился в октябре 2020 года. В текущем сезоне провел за "лисов" 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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