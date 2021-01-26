Минай призупинив спаринг у Туреччині через жахливу зливу, а СК Дніпро-1 скасував матч
Два українські клуби зіткнулись з примхами погоди на зборах у Туреччині.
Минай зустрічався з Арберією із Косово. Проте, поєдинок не завершився через зливу – команди відіграли лише половину першого тайму, адже суддя вирішив скасувати матч, йдеться в Instagram закарпатців.
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А от інший клуб Прем'єр-ліги – СК Дніпро-1 – взагалі не зіграв запланований матч. Контрольний двобій з Інджією скасували через несприятливі погодні умови, повідомляє офіційний сайт клубу.
Зауважимо, дніпряни завершили перше коло УПЛ на останній сходинці, а закарпатці – на одинадцятій. Українська першість відновиться 13 лютого.
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