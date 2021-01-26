Два украинских клуба столкнулись с капризами погоды на сборах в Турции.

Минай встречался с Арберией из Косово. Однако, поединок не завершился из-за ливня – команды сыграли только половину первого тайма, ведь судья вообще отменил матч, говорится в Instagram закарпатцев.

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А вот другой клуб Премьер-лиги – СК Днепр-1 – вообще не сыграл запланированный матч. Контрольный поединок с Инджией отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный сайт клуба.

Заметим, днепряне завершили первый круг УПЛ на последней ступеньке, а закарпатцы – на одиннадцатой. Украинское первенство возобновится 13 февраля.

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