Закарпатці завершують комплектацію команди перед стартом в УПЛ.

Минай вирішив укріпити останній рубіж і підписав контракти одразу з трьома воротарями, повідомляє офіційна сторінка команди у соціальній мережі Facebook.

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Новачками закарпатців стали Герман Пеньков, Данило Кучер і Олександр Кемкін. Деталі та терміни угод не розголошуються.

Нагадаємо, 27-річний Пеньков з січня по червень виступав за вірменський Пюнік. 24-річний Кучер з січня по червень захищав кольори латвійського РФС, а 18-річний Кемкін у минулому сезоні грав за Шахтар U-21.

Свій перший поєдинок у новому чемпіонаті підопічні Василя Кобіна зіграють у суботу, 31 серпня – вдома, в рамках 2-го туру УПЛ, вони прийматимуть Олександрію. Початок зустрічі о 17:00.

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