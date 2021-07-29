Закарпатцы завершают комплектацию команды перед стартом в УПЛ.

Минай решил укрепить последний рубеж и подписал контракты сразу с тремя вратарями, сообщает официальная страница команды в социальной сети Facebook.

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Новичками закарпатцев стали Герман Пеньков, Даниил Кучер и Александр Кемкин. Детали и сроки сделок не разглашаются.

Напомним, 27-летний Пеньков с января по июнь выступал за армянский Пюник. 24-летний Кучер с января по июнь защищал цвета латвийского РФС, а 18-летний Кемкин в прошлом сезоне играл за Шахтер U-21.

Свой первый поединок в новом чемпионате подопечные Василия Кобина сыграют в субботу, 31 августа – дома, в рамках 2-го тура УПЛ, они будут принимать Александрию. Начало встречи в 17:00.

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