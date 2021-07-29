Кобін – про підписання Селезньова: Сьогодні таких футболістів-голеадорів в Україні залишилось двоє
Головний тренер Миная Василь Кобін бачить у приході Євгена Селезньова у закарпатську команду декілька важливих місій.
"Я добре знаю цього футболіста. Він забивав у всіх турнірах, де брав участь: від Ліги чемпіонів до внутрішнього чемпіонату.
Селезньов дав шокуючу обіцянку після переходу в Минай
Сьогодні таких чинних футболістів-голеадорів в Україні залишилося двоє: він і Олександр Гладкий. Поруч з ним молоді гравці будуть вчитися і набиратися досвіду. Це важливо. Селезньов допоможе Минаю, він зараз багато працює", – цитує Кобіна офіційний сайт закарпатців.
Нагадаємо, Євген підписав контракт з Минаєм на 1 рік. За неофіційною інформацією, у закарпатській команді форвард отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць.
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