"Я добре знаю цього футболіста. Він забивав у всіх турнірах, де брав участь: від Ліги чемпіонів до внутрішнього чемпіонату.

Селезньов дав шокуючу обіцянку після переходу в Минай

Сьогодні таких чинних футболістів-голеадорів в Україні залишилося двоє: він і Олександр Гладкий. Поруч з ним молоді гравці будуть вчитися і набиратися досвіду. Це важливо. Селезньов допоможе Минаю, він зараз багато працює", – цитує Кобіна офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, Євген підписав контракт з Минаєм на 1 рік. За неофіційною інформацією, у закарпатській команді форвард отримуватиме 70 тисяч гривень на місяць.

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