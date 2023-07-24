Минай оголосив про підписання екс-голкіпера Львова
Закарпатці продовжують комплектувати склад перед стартом нового сезону. Черговим новобранцем команди став Ілля Ольховий.
Голкіпер Ілля Ольховий продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".
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20-річний воротар уклав угоду з командою Володимира Шарана терміном на три роки. У закарпатському клубі він виступатиме під номером 34.
Нагадаємо, Ольховий – вихованець Львова. За "містян" дебютував у травні 2023 року у матчі з Чорноморцем. Загалом минулого сезону провів в УПЛ 3 поєдинки, в яких пропустив 4 голи. Також у його доробку 13 ігор за U-19. Transfermarkt оцінює кіпера у 100 тисяч євро.
До слова, минулий сезон став найуспішнішим в історії Миная – команда посіла у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку. Львів, натомість, вилетів з елітного дивізіону і припинив своє існування.
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