Півзахисник Динамо Віктор Блізніченко продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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20-річний вінгер виступатиме за команду Юрія Вернидуба на правах оренди протягом наступного сезону. У контракті передбачена опція викупу гравця.

Нагадаємо, Блізніченко – вихованець Динамо, однак за головну команду так і не дебютував. Зіграв за киян 7 матчів у Юнацькій Лізі УЄФА. Минулий сезон провів в оренді в Інгульці (1 асист в 9 матчах). Захищав кольори збірної України різних вікових категорій (від U-15 до U-17). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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