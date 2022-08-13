Півзахисник Назарій Воробчак продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє прес-служба "лисів".

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22-річний хавбек, який під час літніх зборів був на перегляді у команді Володимира Шарана, підписав з закарпатським клубом контракт терміном на 2 роки. Новачок обрав собі футболку з номером 27.

Нагадаємо, Воробчак розпочав професіональні виступи у Олександрії у 2018 році. Згодом перейшов у галицькі Карпати. Останнім його клубом було івано-франківське Прикарпаття, за яке минулого сезону він провів 22 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

Нагадаємо, Минай стартує у новому сезоні 23 серпня домашнім матчем проти Львова.

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