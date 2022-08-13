Полузащитник Назарий Воробчак продолжит карьеру в Минае, сообщает пресс-служба "лисов".

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22-летний хавбек, который во время летних сборов был на просмотре в команде Владимира Шарана, подписал с закарпатским клубом контракт сроком на 2 года. Новичок выбрал себе футболку с номером 27.

Напомним, Воробчак начал профессиональные выступления в Александрии в 2018 году. Затем перешел в галицкие Карпаты. Последним его клубом было ивано-франковское Прикарпатье, за которое в прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

Напомним, Минай стартует в новом сезоне 23 августа домашним матчем против Львова.

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