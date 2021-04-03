Малієць приєднався до розташування Миная та вже може зіграти у найближчому матчі проти Колоса, повідомляє офіційний сайт минайців.

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Термін угоди, як і сума трансферу, не розголошується. Зазначається, що Багайоко виступає на позиції лівого захисника та регулярно грає у складі збірної Малі.

До слова, Минай вже завтра, 4 квітня, зустрінеться з Колосом, початок о 14:00. Наразі закарпатці розташувались на 13 місці з 14 очками в активі, ковалівці з 29 пунктами – шості.

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