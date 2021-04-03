Малиец присоединился к расположению Миная и уже может сыграть в ближайшем матче против Колоса, сообщает официальный сайт минайцев.

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Срок соглашения, как и сумма трансфера не разглашается. Отмечается, что Багайоко выступает на позиции левого защитника и регулярно играет в составе сборной Мали.

К слову, Минай уже завтра, 4 апреля, встретится с Колосом, начало в 14:00. Сейчас закарпатцы расположились на 13 месте с 14 очками в активе, ковалёвцы с 29 пунктами – шестые.

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