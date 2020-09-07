Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі
18:58 - Читать на русском
Пандемія знову вносить свої корективи у розклад матчів чемпіонату України.
Поєдинок другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем відбудеться 23 вересня, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Таке рішення було прийнято після підтвердження випадків інфікування коронавірусом у таборі львівського клубу. Згідно розкладу, матч був запланований на 12 вересня.
Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Шахтар впорався з Колосом (3:1), а Рух зазнав розгромної поразки від Ворскли (2:5).
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