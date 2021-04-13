Хавбек "орлів" може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Аталанта відмовилася від оборонця Мілана – "россонері" він теж не потрібен

Виступи Мілінковіча-Савіча активно моніторять мадридський Реал, Манчестер Юнайтед і французький ПСЖ. Серб готовий покинути Рим, якщо Лаціо не проб'ється до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Наразі римляни відстають від топ-4 Серії А на шість очок із матчем у запасі.

У нинішній кампанії Сергєй Мілінковіч-Савіч провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду