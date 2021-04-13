Мілінковіч-Савіч повернувся на радари топ-клубів Європи, – GdS
Європейські гранди відновили інтерес до лідера римського Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча.
Хавбек "орлів" може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Виступи Мілінковіча-Савіча активно моніторять мадридський Реал, Манчестер Юнайтед і французький ПСЖ. Серб готовий покинути Рим, якщо Лаціо не проб'ється до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Наразі римляни відстають від топ-4 Серії А на шість очок із матчем у запасі.
У нинішній кампанії Сергєй Мілінковіч-Савіч провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
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