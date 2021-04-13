Милинкович-Савич вернулся на радары топ-клубов Европы, – GdS
Европейские гранды восстановили интерес к лидеру римского Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.
Хавбек "орлов" может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Выступления Милинковича-Савича активно мониторят мадридский Реал, Манчестер Юнайтед и французский ПСЖ. Серб готов покинуть Рим, если Лацио не пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона. В данный момент римляне отстают от топ-4 Серии А на шесть очков с матчем в запасе.
В нынешней кампании Сергей Милинкович-Савич провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.
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