Темна смуга в ігровій кар'єрі оборонця Маттії Кальдари, вочевидь, продовжується. Його послуг не потребують ані Аталанта з Бергамо, ані Мілан.

Центрбек повернеться у Мілан, але в таборі "россонері" навряд затримається. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Кальдара був орендований Аталантою у січні 2020-го з правом викупу за 16 млн євро. Бергамаски вирішили не активовувати опцію, оскільки оборонець через низку травм не зміг закріпитися в обоймі команди Гасперіні. Проте, у плани Мілана Кальдара теж не входить. "Россонері" спробують продати вихованця "Богині" або віддати до нової оренди.

У нинішньому сезоні Маттіа Кальдара провів лише 8 матчів у всіх турнірах із мізерними 113-ма хвилинами в сумі.

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