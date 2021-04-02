На літо запланований складний трикутник між Наполі, Марселем та Ювентусом, повідомляє L'Equipe.

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"Партенопейці" віддали Міліка французам у оренду з обов'язковим правом викупу за 10 млн євро. Наполі блокував перехід нападника в Ювентус, щоб не підсилювати конкурента. Поляк сидів півроку без ігрової практики, допоки у січні нарешті не опинився на Велодромі. Втім, він заздалегідь попередив Марсель про свої плани. Провансальці придбають Міліка і відразу продадуть його Ювентусу за 12 млн (будуть покриті 10 млн за трансфер і 1,5 млн зарплати). Таким чином, форвард обхитрить Наполі та виступатиме за топ-клуб Серії А.

Додамо, що Мілік провів у Франції 8 матчів та відзначився 4 голами. Поляка також пов'язували з Атлетіко.

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