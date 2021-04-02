На лето запланирован сложный треугольник между Наполи, Марселем и Ювентусом, сообщает L'Equipe.

Бавария не выкупит Дугласа Косту – Ювентусу экс-хавбек Шахтера тоже не нужен

"Партенопейцы" отдали Милика французам в аренду с обязательным правом выкупа за 10 млн евро. Наполи блокировал переход нападающего в Ювентус, чтобы не усиливать конкурента. Поляк сидел полгода без игровой практики, пока в январе наконец не оказался на Велодроме. Впрочем, он заранее предупредил Марсель о своих планах. Провансальцы приобретут Милика и сразу продадут его Ювентусу за 12 млн (будут покрыты 10 млн за трансфер и 1,5 млн зарплаты). Таким образом, форвард обхитрит Наполи и будет выступать за топ-клуб Серии А.

Добавим, что Милик провел во Франции 8 матчей и отметился 4 голами. Поляка также связывали с Атлетико.

"Золотая бутса": Левандовски наращивает отрыв, Холанд и Месси гонятся за Роналду, Яремчук – лучший из украинцев