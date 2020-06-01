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Мілік отримав варіант продовження кар'єри в Англії

19:04 22 Читать на русском
Мілік отримав варіант продовження кар'єри в Англії
Аркадіуш Мілік / LaPresse

Форвард італійського Наполі Аркадіуш Мілік новий сезон, вочевидь, розпочне за межами чемпіонату Італії.

Лондонський Арсенал став фаворитом у боротьбі за нападника, повідомляє Daily Mail.

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Мілік прагне покинути Неаполь влітку та зважує різні пропозиції. На 26-річного поляка є попит у чемпіонаті Англії, але лише "каноніри" наразі готові зробити серйозну пропозицію. Щоправда, лондонці сподіваються, що Наполі зменшить власні апетити. Зараз "партенопейці" хочуть отримати за форварда не менше 45 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Аркадіуш Мілік провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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