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Ювентус відмовився від підписання Міліка – захмарні апетити Наполі відлякали туринців

16:26 128 Читать на русском
Ювентус відмовився від підписання Міліка – захмарні апетити Наполі відлякали туринців
Міралем П'яніч та Аркадіуш Мілік / Фото Web24

Форвард Наполі Аркадіуш Мілік так і не приміряє футболку Ювентуса.

Ювентус відкинув ідею підсилити атакувальну лінію Аркадіушем Міліком, повідомляє CalcioMercato.

Наполі знайшов заміну Міліку в Росії

Керівництво "Старої Синьйори" не вважає суму 40 млн євро, яку просив Наполі, справедливою за 26-річного польського форварда.

Нагадаємо, Аркадіуш захищає кольори неаполітанського клубу з 2016 року. У нинішньому сезоні Серії А Мілік провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік Ювентус Ювентус Наполі Наполі Італія Трансфери Трансфери Ювентуса
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