Ювентус відмовився від підписання Міліка – захмарні апетити Наполі відлякали туринців

Форвард Наполі Аркадіуш Мілік так і не приміряє футболку Ювентуса.

Ювентус відкинув ідею підсилити атакувальну лінію Аркадіушем Міліком, повідомляє CalcioMercato.

Наполі знайшов заміну Міліку в Росії

Керівництво "Старої Синьйори" не вважає суму 40 млн євро, яку просив Наполі, справедливою за 26-річного польського форварда.

Нагадаємо, Аркадіуш захищає кольори неаполітанського клубу з 2016 року. У нинішньому сезоні Серії А Мілік провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо