Милик получил вариант продолжения карьеры в Англии

Форвард итальянского Наполи Аркадиуш Милик новый сезон, очевидно, начнет за пределами чемпионата Италии.

Лондонский Арсенал стал фаворитом в борьбе за нападающего, сообщает Daily Mail.

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Милик стремится покинуть Неаполь летом и взвешивает различные предложения. На 26-летнего поляка есть спрос в чемпионате Англии, но только "канониры" сейчас готовы сделать серьезное предложение. Правда, лондонцы надеются, что Наполи уменьшит свои аппетиты. Пока "партенопейцы" желают получить за форварда не менее 45 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик провел 22 матча в всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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