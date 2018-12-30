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Мілевський знову "запалив" у відпустці – компанію форварду склала чарівна дівчина

21:32 1788 Читать на русском
Мілевський знову "запалив" у відпустці – компанію форварду склала чарівна дівчина
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський продовжує "запалювати" у відпустці.

Артем Мілевський, як в молоді роки, відривається у відпустці. Після веселого відпочинку в ОАЕ 33-річний форвард приїхав у Мінськ та завітав до нічного клубу.

Цікаво, що компанію Мілевському склала симпатична дівчина – не та, з якою Артем викладав відео в ОАЕ.

"Вийшли в люди", – підписав відео Мілевський, позначивши свою супутницю.

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До слова, Валерія (саме так звати дівчину), судячи з інформації в Instagram, працює в одному із салонів краси Мінська. У привабливої дівчини є кілька тисяч підписників, проте їхня кількість практично напевне зросте після відео з Артемом.

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Мілевський зіграв за Кішварду у 9 іграх в усіх турнірах та записав собі в актив 2 гольові передачі.

Viwli v ludi s Leronom @valeria_0001

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

Теги
Відеоновини Світ Кішварда Кішварда Артем Мілевський Артем Мілевський Дівчата футболістів
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