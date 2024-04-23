"Я дуже добре спілкуюся з Андрюхою Шаховим-молодшим (голова пресслужби Динамо, – прим), а він має хороші стосунки з відомим блогером Антоном Скуратовим. У цій команді зібрано багато медійних особистостей – блогери з ютубу, тік-току, які дуже люблять футбол.

Мілевський офіційно відновив кар'єру гравця – екс-форвард Динамо знайшов собі новий клуб

Також я підписаний на інстаграм Рух Media Team. Мені дуже подобається їхній проєкт. Одного разу ми сиділи з представниками IGNIS, пили аргентинський чай мате, і вони запропонували пограти за них. Я погодився: "Чому ми не можемо зробити такий самий двіж як Рух Media Team? Тим більше ми зі столиці, всі відомі в медійному просторі. Зробимо відповідь Львову".

Усі по-хорошому завелися. Мені одразу сказали: "Ти ж розумієш, що потрібно буде відвідувати тренування?». Питань немає, заради такого проєкту – я готовий. Зараз здоров'я дозволяє. Але я відразу сказав команді, що не обіцяю, що буду забивати по десять голів і віддавати по десять асистів.

На перших етапах після реанімації мені було навіть важко ходити. Взимку я виконав величезний обсяг роботи над собою і повертаюся потихеньку до колишньої форми, тому захотілося перевірити себе. Уже тренувався з новою командою? Я вже провів шість тренувань, познайомився з усіма і можу сказати, що це чудовий колектив. Хлопці – молодці!

Тренування в IGNIS досить серйозні, наче на зборах. Нещодавно пробіг, аж в очах потемніло. Ми тренувалися в манежі в Конча-Заспі на базі Динамо. Якщо вийде, то будемо там займатися на постійній основі", – поділився Мілевський в інтерв'ю Sport-express.

Як Мілевський вбивав власну кар'єру – історія злету і падіння