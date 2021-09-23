"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були у мене варіанти, були пропозиції. Але я сказав собі – вистачить. Перебуваю на стадіоні імені Лобановського, своєму улюбленому стадіоні. У такий зворушливий день хочу написати листа собі молодому, коли мені було 15 років. Пацану, юнакові, який з Мінська в такому ранньому віці переїхав в Динамо, до Києва.

Мілевський офіційно завершив кар'єру футболіста

"Артем, пишу тобі з 2021 року. Попереду тебе чекає велика, яскрава, але складна кар'єра. Ти заб'єш у ворота Барселони і Реала. Тебе будуть хотіти купити топ-клуби Європи. На чемпіонаті світу ти не засцяєш і проб'єш панєнкою. У Києві тебе будуть дуже любити, вболівальники – обожнювати. І керівництво добре платитиме, але не відпускатиме. А ще тебе будуть любити київські дівчата. Але я трохи про інше.

Першим твоїм тренером в Україні буде Павло Яковенко. Терпи його тренування, не втікай з бази, уважно слухай. Адже саме він виведе тебе на рівень, коли на одному з турнірів ти зіграєш крутіше, аніж найкращий футболіст в історії футболу. До речі, коли зробиш це фото – обміняйся з Кріштіану Роналду номерами телефону. Цей контакт тобі ще знадобиться у майбутньому.

Поруч з тобою в Києві буде справжній кент – Саня Алієв. Він родом з Хабаровська, але став українцем. Постарайся донести йому, щоб він довше пограв у футбол. Саме як профі. Коли старші хлопці будуть тягнути тебе в нічний клуб – відмовляйся, їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол. Як би важко не було відмовити в такій ситуації. Нічне життя до тебе прийде після завершення кар'єри.

Багато людей захочуть з тобою випити, використовувати тебе у своїх корисливих цілях – не ведись ні в якому разі. Не розкидайся грошима. Не потрібно платити за все своє оточення – це мало хто оцінить. Коли будеш купувати автомобіль, обов'язково вивчи правила дорожнього руху. 100 раз подумай перед тим, як їх порушувати. Постарайся не сваритися з пресою, адже вони створюють твій імідж, з цим доведеться жити все життя. Слухай братів Суркісів. Поважай їх. Але не підписуй новий контракт з Динамо до 6 вересня. Адже це закриє тобі двері у велику Європу.

Коли Динамо очолить Олег Блохін – навіть не думай прийти на його презентацію в халаті. І взагалі стався до нього з максимальною повагою. Що б він не говорив на емоціях – вмій прощати і просити вибачення. Якщо трапиться так, що ти приїдеш грати в футбол в Білорусь – не бійся цього, адже там тебе чекає великий успіх.

Мій юний Артем. Якщо ти прислухаєшся до моїх порад, впевнений, з твоїм талантом ти дійдеш до рівня, якщо не Реала з Барселоною, то Мілана, Інтера, Севільї", – сказав Мілевський на своєму YouTube-каналі "Міля".

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах