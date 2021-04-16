"Трохи не те зараз. Уже пройшов той час, коли ми грали проти Шахтаря. Коли Динамо, зазвичай, перемагало Шахтар в Києві, а вони нас – на Донбас Арені. Зараз грають у Києві, без уболівальників. Вже не те.

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Хто дратував в Шахтарі? Багато разів говорив, що це Даріо Срна. У нас з ним були напружені відносини на полі.

Луческу? Дотепер не звик, що він – тренер Динамо. Коли Минай грав з Динамо – було дивно бачити Луческу на лавці разом з Олегом Гусєвим та Огнєном Вукоєвічем. Але те, що кияни йдуть до чемпіонства – це його заслуга в тому числі.

Яке Динамо сильніше? Звичайно, я скажу, що моє, моїх років. Але мені подобається команда зараз. Можливо, немає таких яскравих особистостей, які все можуть вирішити самотужки, але видно, що команда готова і справедливо йде на першому місці. Динамо завтра буде ближче до перемоги. Здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють – вже все", – сказав Мілевський у програмі Денисов TIME.

Нагадаємо, центральний матч 22-го туру між Шахтарем та Динамо відбудеться у суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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