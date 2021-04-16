Колишній лідер "біло-синіх" Тарас Михалик поділився спогадами про Класичне напередодні двобою Шахтаря та Динамо у 22-му турі УПЛ.

"Виступаючи за Динамо, мені довелося більше десяти разів зіграти проти Шахтаря. У 2007 році в розіграші Суперкубка України навіть оформив дубль, однак поєдинки в чемпіонаті – це зовсім інша історія.

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Пригадується, ми завжди налаштовувалися на дербі, як на найважливіший матч. А функції мотиватора часто брав на себе Олег Лужний, який входив тоді до тренерського штабу Динамо", – зізнався Михалик у коментарі Meta-ratings.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок Класичного – о 19:30.

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