"Немного не то сейчас. Уже прошло то время, когда мы играли против Шахтера. Когда Динамо, обычно, побеждало Шахтер в Киеве, а они нас – на Донбасс Арене. Сейчас играют в Киеве, без болельщиков. Уже не то.

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Кто раздражал в Шахтере? Много раз говорил, что это Дарио Срна. У нас с ним были напряженные отношения на поле.

Луческу? До сих пор не привык, что он – тренер Динамо. Когда Минай играл с Динамо – было странно видеть Луческу на скамейке вместе с Олегом Гусевым и Огненом Вукоевичем. Но то, что киевляне идут к чемпионству – это его заслуга в том числе.

Какое Динамо сильнее? Конечно, я скажу, что мое, моих лет. Но мне нравится команда сейчас. Возможно, нет таких ярких личностей, которые всё могут решить самостоятельно, но видно, что команда готова и справедливо идет на первом месте. Динамо завтра будет ближе к победе. Кажется, ребята из Шахтера сами понимают – уже все", – сказал Милевский в программе Денисов TIME.

Напомним, центральный матч 22-го тура между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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