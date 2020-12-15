"Луческу? Що я можу сказати, коли я грав в Динамо, а він був тренером Шахтаря 13 років. У нас завжди були заруби, він шапку кидав. Думаю, це більше питання між Шахтарем і Луческу. Для мене це зрада.

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Хто міг би бути головним тренером Динамо? Алієву ще трохи зарано очолювати. Напевно, це був би Калітвінцев. Яковенко? При ньому Динамо 31 грудня пробігло би тест Купера, я вам точно кажу", – сказав Мілевський у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, нещодавно Артем став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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