"Луческу Что я могу сказать, когда я играл в Динамо, а он был тренером Шахтера 13 лет. У нас всегда были зарубы, он шапку бросал. Думаю, это больше вопрос между Шахтером и Луческу. Для меня это предательство.

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Кто мог бы быть главным тренером Динамо? Алиеву еще рановато возглавлять. Наверное, это был бы Калитвинцев. Яковенко? При нем Динамо 31 декабря пробежало бы тест Купера, я вам точно говорю", – сказал Милевский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, недавно Артем стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.

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