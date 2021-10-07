Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский не планирует грустить на футбольной "пенсии".

36-летний экс-футболист в Instagram опубликовал пост, в котором заинтриговал участием в известном шоу "Холостяк". Артем предложил подписчикам делать ставки.

Милевский признался, чем займется после завершения карьеры

Согласно правилам этого телешоу, которое выходит на телеканале СТБ, потенциальные невесты борются между собой за холостяка. Количество претенденток уменьшается с каждым выпуском. В финале остаются только две девушки, одна из которых мужчина предлагает руку и сердце.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры 23 сентября, записав трогательный видеоролик на своем YouTube-канале.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах