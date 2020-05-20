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Мілевський відзначився технічним голом у воротах БАТЕ

21:19 1323 Читать на русском
Мілевський відзначився технічним голом у воротах БАТЕ
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо Брест

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський доводить, що має ще порох у порохівницях.

Форвард Динамо Брест забив красивий м'яч у центральному матчі 10-го туру чемпіонату Білорусі.

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Мілевський отримав м'яч з флангу і у боротьбі з двома захисниками зумів потужним ударом переправити м'яч у сітку воріт. На жаль для екс-форварда збірної України, його гол не врятував Динамо від поразки (1:3).

У нинішньому сезоні чемпіонату Білорусі Мілевський провів 10 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату

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