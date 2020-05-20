Мілевський відзначився технічним голом у воротах БАТЕ

Світ — 20:53 447
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Мілевський голом не врятував Динамо Брест від поразки у матчі проти лідера чемпіонату
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Тимощук може покинути Зеніт – головний тренер хоче вигнати українця зі свого штабуРосія — 19:25 2974
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Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингівТовариські матчі — 19:05 2493
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Завершення сезону в Серії А перенесли на серпень – поєдинки відбуватимуться паралельно з єврокубкамиІталія — 18:40 312
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Баварія офіційно продовжила контракт з НойєромНімеччина — 16:32 458