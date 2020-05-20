Милевский отличился техничным голом в воротах БАТЭ

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский доказывает, что имеет еще порох в пороховницах.

Форвард Динамо Брест забил красивый мяч в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси.

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Милевский получил мяч с фланга и в борьбе с двумя защитниками сумел мощным ударом переправить мяч в сетку ворот. К сожалению для экс-форварда сборной Украины, его гол не спас Динамо от поражения (1:3).

В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Милевский провел 10 матчей, в которых отметился тремя голами.

Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата