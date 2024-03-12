Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал о "снах наяву" во время пребывания в состоянии искусственной комы из-за проблем с алкоголем.

“Я помню сны... Не знаю, откуда это взялось в голове. Мы с приятелем через интернет якобы узнали, что есть дорогое кольцо, которое продает женщина в Турции.

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Решили поехать на дело. Серьезно, без шуток, мы собрали вещи и поехали. Мы хотели ограбить женщину, забрать у нее кольцо и поехать с ней. В конце концов женщину убили. Представляешь? Такое во сне было, что мы убили женщину, забрали кольцо и свалили оттуда нах*р.

И я чувствовал, что это реальность. Женщина убита, кольцо у нас, и мы просто тупо оттуда сваливаем, и все, след исчез", – рассказал Милевский в интервью YouTube-каналу ВОЛОШИН.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Артем на некоторое время исчез из медийного пространства, а когда появился снова – поразил всех своей формой. Только благодаря совместным усилиям экс-звезду удалось положить в клинику и заставить пройти реабилитацию.

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