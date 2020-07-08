Мілевський та ще один українець потрапили до символічної збірної 16 туру чемпіонату Білорусі

Минулий тур білоруської Вищої ліги не обійшовся без вдалих виступів українських легіонерів.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський опинився в команді найкращих за підсумками ігрового тижня, інформує Twitter АБФФ.

Маліновський потрапив до символічної збірної 30 туру Серії А

Досвідчений форвард відзначився асистом у поєдинку проти Смолевичів (3:3). У символічній збірній знайшлося місце ще одному українцю. Хавбек Славії Мозир Максим Слюсар оформив дубль і став головним героєм перемоги над Слуцьком (3:1).

Нагадаємо, в наступному турі Динамо Брест не зіграє через спалах коронавірусу в команді – Мілевський також був серед заражених.

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