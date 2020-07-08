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Мілевський та ще один українець потрапили до символічної збірної 16 туру чемпіонату Білорусі

10:13 - Читать на русском
Мілевський та ще один українець потрапили до символічної збірної 16 туру чемпіонату Білорусі
Артем Мілевський / Сайт Динамо Брест

Минулий тур білоруської Вищої ліги не обійшовся без вдалих виступів українських легіонерів.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський опинився в команді найкращих за підсумками ігрового тижня, інформує Twitter АБФФ.

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Досвідчений форвард відзначився асистом у поєдинку проти Смолевичів (3:3). У символічній збірній знайшлося місце ще одному українцю. Хавбек Славії Мозир Максим Слюсар оформив дубль і став головним героєм перемоги над Слуцьком (3:1).

Нагадаємо, в наступному турі Динамо Брест не зіграє через спалах коронавірусу в команді – Мілевський також був серед заражених.

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Теги
Максим Максим Слюсар Світ Артем Артем Мілевський Білорусь Українці за кордоном
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