Милевский и еще один украинец попали в символическую сборную 16 тура чемпионата Беларуси

Прошлый тур белорусской Высшей лиги не обошелся без удачных выступлений украинских легионеров.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский оказался в команде лучших по итогам игровой недели, информирует Twitter АБФФ.

Малиновский попал в символическую сборную 30 тура Серии А

Опытный форвард отметился ассистом в поединке против Смолевичей (3:3). В символической сборной нашлось место еще одному украинцу. Хавбек Славии Мозырь Максим Слюсар оформил дубль и стал главным героем победы над Слуцком (3:1).

Напомним, в следующем туре Динамо Брест не сыграет из-за вспышки коронавируса в команде – Милевский также был среди зараженных.

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