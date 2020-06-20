Мілевський голом допоміг Динамо Брест обіграти Городею та наздогнати Шахтар Вернидуба

Динамо Брест обіграло Городею (3:1) в рамках 14-го туру чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 14 тур

Динамо Брест – Городея – 3:1

Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордейчук, 71 – Архіпов, 28

У стартовому складі господарів опинилися всі три українці – Олександр Нойок, Євген Хачеріді та Артем Мілевський. Саме нападнику судилося стати одним із героїв зустрічі.

Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест

Мілевський міг відкривати рахунок вже на 24-й хвилині, але пробиваючи головою в падінні, не влучив у площину воріт. Зрештою, там ще й був офсайд. Згодом несподівано забила Городея, організувавши стрімку контратаку. Проте, вже за хвилину Мілевський відновив рівновагу. Лаптєв не зміг пробити точно, але вийшов чудовий пас у воротарський на Артема, а той не схибив.

Заявку на перемогу Динамо оформило в середині другого тайму, організувавши два голи за п'ять хвилин. Спочатку реабілітувався Лаптєв, а пізніше відзначився Гордейчук. Мілевський мав шанс записати у свій актив ще й асист, але двічі його підвів Биков. В першому випадку удар білоруса прийняла на себе поперечина, а в другому захисники гостей встигли заблокувати.

Зрештою, перемога дозволила Динамо набрати 25 очок та піднятися на третє місце в турнірній таблиці. Стільки ж залікових пунктів у Шахтаря із Солігорська, але команда Юрія Вернидуба має кращі додаткові показники та ще й матч у запасі.

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