Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський відзначився голом у матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі проти Городеї.

Українець забив гол на 29 хвилині з передачі Дениса Лаптєва, зробивши рахунок у зустрічі 1:1. Для Мілевського це вже десята результативна дія в поточному сезоні. В активі Артема 4 голи та 6 асистів у всіх турнірах на клубному рівні.

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До слова, наразі Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, але має хороші шанси піднятися відразу у топ-3.