Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест

Україна — 19:25 1441
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Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ, в якому "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонство
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Вест Хем – Вулверхемптон: Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ – онлайн-трансляція поєдинкуАнглія — 19:20 2312
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Мессі лупить "Халка", Піке ведеться на провокації друга Роналду, а Сетьєн зраджує Кройфу – іспанська преса знищила БарсуІспанія — 15:30 2035
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Жерсон Родрігес зацікавив ще один топ-клуб – за форвардом Динамо вишиковується черга з грандівТуреччина — 15:16 4744
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Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990Овертайм — 13:50 1000