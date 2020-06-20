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Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест

19:12 - Читать на русском
Мілевський забив черговий гол за Динамо Брест
Артем Милевский / фото: Динамо Б

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський відзначився голом у матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі проти Городеї.

Українець забив гол на 29 хвилині з передачі Дениса Лаптєва, зробивши рахунок у зустрічі 1:1. Для Мілевського це вже десята результативна дія в поточному сезоні. В активі Артема 4 голи та 6 асистів у всіх турнірах на клубному рівні.

Спортдиректор Руха прокоментував можливість підписання Мілевського і Селезньова

До слова, наразі Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, але має хороші шанси піднятися відразу у топ-3.

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