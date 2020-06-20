Милевский голом помог Динамо Брест обыграть Городею и догнать Шахтер Вернидуба

Динамо Брест обыграло Городею (3:1) в рамках 14-го тура чемпионата Беларуси. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 14 тур

Динамо Брест – Городея – 3:1

Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 – Архипов, 28

В стартовом составе хозяев оказались все три украинца – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Именно нападающему было суждено стать одним из героев встречи.

Милевский забил очередной гол за Динамо Брест

Милевский мог открывать счет уже на 24-й минуте, но пробивая головой в падении, а не попал в створ. В конце концов, там еще и офсайд был. Чуть позже неожиданно забила Городея, организовав стремительную контратаку. Однако, уже через минуту Милевский восстановил равновесие. Лаптев не смог пробить точно, но вышел пас во вратарскую на Артема, а тот не промахнулся.

Заявку на победу Динамо оформило в середине второго тайма, организовав два гола за пять минут. Сначала реабилитировался Лаптев, а позже отличился Гордейчук. Милевский имел шанс записать в свой актив еще и ассист, но дважды его подвел Быков. В первом случае удар белоруса приняла на себя перекладина, а во втором защитники гостей успели заблокировать.

В конце концов, победа позволила Динамо набрать 25 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. Столько же зачетных пунктов у Шахтера из Солигорска, но команда Юрия Вернидуба имеет лучшие дополнительные показатели и еще матч в запасе.

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