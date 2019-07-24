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Мілевський потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Білорусі – українець забив красивий гол

16:25 431 Читать на русском
Мілевський потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Білорусі – українець забив красивий гол
Артем Мілевський / Динамо Брест

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський отримав визнання через свою гру в 16 турі чемпіонату Білорусі.

У 16 турі Вищої ліги Білорусі брестське Динамо розтрощило Торпедо з рахунком 4:1. Один з голів забив український нападник Артем Мілевський, що дозволило його команді вийти в лідери турніру.

Голи Мілевського та Хобленка у відеоогляді матчу Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Федерація футболу Білорусі відзначила результативну дію українця, включивши його до символічної збірної 16 туру Вищої ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

У поточному сезоні в активі 34-річного українського нападника 17 поєдинків за Динамо Брест в усіх турнірах, де Мілевський відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.

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Теги
Світ Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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