Мілевський потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Білорусі – українець забив красивий гол

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський отримав визнання через свою гру в 16 турі чемпіонату Білорусі.

У 16 турі Вищої ліги Білорусі брестське Динамо розтрощило Торпедо з рахунком 4:1. Один з голів забив український нападник Артем Мілевський, що дозволило його команді вийти в лідери турніру.

Голи Мілевського та Хобленка у відеоогляді матчу Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Федерація футболу Білорусі відзначила результативну дію українця, включивши його до символічної збірної 16 туру Вищої ліги, повідомляє офіційний сайт організації.

У поточному сезоні в активі 34-річного українського нападника 17 поєдинків за Динамо Брест в усіх турнірах, де Мілевський відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.

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