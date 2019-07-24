Милевский попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси – украинец забил красивый гол

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский получил признание за свою игру в 16 туре чемпионата Беларуси.

В 16 туре Высшей лиги Беларуси брестское Динамо разбило Торпедо со счетом 4:1. Один из голов забил украинский нападающий Артем Милевский, что позволило его команде выйти в лидеры турнира.

Голы Милевского и Хобленко в видеообзоре матча Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Федерация футбола Беларуси отметила результативное действие украинца, включив его в символическую сборную 16 тура Высшей лиги, сообщает официальный сайт организации.

В текущем сезоне в активе 34-летнего украинского нападающего 17 поединков за Динамо Брест во всех турнирах, где Милевский отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

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