toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРИЯ - МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Милевский попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси – украинец забил красивый гол

16:25 43 Читати українською
Милевский попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси – украинец забил красивый гол
Артем Милевский / Динамо Брест

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский получил признание за свою игру в 16 туре чемпионата Беларуси.

В 16 туре Высшей лиги Беларуси брестское Динамо разбило Торпедо со счетом 4:1. Один из голов забил украинский нападающий Артем Милевский, что позволило его команде выйти в лидеры турнира.

Голы Милевского и Хобленко в видеообзоре матча Динамо Брест – Торпедо – 4:1

Федерация футбола Беларуси отметила результативное действие украинца, включив его в символическую сборную 16 тура Высшей лиги, сообщает официальный сайт организации.

В текущем сезоне в активе 34-летнего украинского нападающего 17 поединков за Динамо Брест во всех турнирах, где Милевский отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

blog_ava
Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб
10:57
442
Теги
Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Беларусь Динамо Брест Динамо Брест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
22
мин
БАТЭ
20:00
Русенборг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук