Динамо Брест припинить співпрацю з Мілевським

Лідери брестського Динамо Артем Мілевський і Олексій Гаврилович найближчим часом покинуть команду.

Брестське Динамо найближчим часом припинить співпрацю з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем, повідомляє Tribuna. За інформацією джерела, це рішення може бути пов'язане з порушенням дисципліни.

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"Дійсно, ФК Динамо Брест прощається з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем. Павло Савицький також незабаром покине команду. Він переведений на індивідуальний режим тренувань і в заявку не потрапляє. З огляду на трансферну вартість цього гравця, прийнято рішення про його продаж.

Причини, за якими Динамо-Брест прощається з даними гравцями, клуб не розголошує. Прощаємося шанобливо і сподіваємося, що ці футболісти при своїй кваліфікації знайдуть гідні варіанти продовження роботи", – заявила прес-секретар брестського Динамо Ольга Хіжінкова