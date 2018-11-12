Мілевський: Поки Суркіс біля керма Динамо – мені туди дорога закрита

Форвард Кішварди Артем Мілевський прокоментував можливість повернення у київське Динамо.

"Я б із задоволенням повернувся б в Динамо. Вболівальників я люблю, місто Київ, але це малоймовірно. Команда молода, я там мало кого знаю, крім Гармаша, Морозюка, Сидорчука. Таке враження складається, що пройшло 20 років. Всі хлопці молоді, незвично їх бачити в "динамівських" футболках. Чесно, якась дітвора грає, молодь. Ми грали в дорослий футбол, а вони грають в дитячий, звичайний футбол без ідеї... Мені не дуже зрозуміло, чому у Динамо тільки один нападник – Бесєдін. Чому немає ще нападників?

Мілевський знову заговорив про повернення в Україну

Мені багато пишуть в Інстаграмі, намагаюся багатьом відповідати. Я, звичайно, з радістю повернувся б і пограв рік-два в Динамо, завершив би кар'єру із задоволенням.

Однак не все так просто. У мене, напевно, стосунки не склалися з президентом, тому ніхто мене туди запрошувати не буде. Поки Ігор Михайлович буде біля керма клубу, дорога в Динамо мені закрита. Гадаю, він ніколи не продасть Динамо. Хто б що не говорив, це його право.

Якби я повернувся до Києва, мені здається, працював би з подвійним запалом, допомагав би молодим хлопцям, тим, чому навчився за цей час. Думаю, клас розгубити важко", – сказав Мілевський для програми "Профутбол".

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві. Власне, саме тому вони і найкращі". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Сьоміна, Суркіса і Ко