Милевский: Пока Суркис у руля Динамо – мне туда дорога закрыта

Форвард Кишварды Артем Милевский прокомментировал возможность возвращения в киевское Динамо.

"Я бы с удовольствием вернулся бы в Динамо. Болельщиков я люблю, город Киев, но это маловероятно. Команда молодая, я там мало кого знаю, кроме Гармаша, Морозюка, Сидорчука. Такое впечатление складывается, что прошло 20 лет. Все ребята молодые, необычно их видеть в "динамовских" футболках.

Честно, какая -то детвора играет, молодежь. Мы играли во взрослый футбол, а они играют в детский, обычный футбол без идеи... Мне не очень понятно, почему у Динамо только один нападающий – Беседин. Почему нет еще нападающих.

Милевский снова заговорил о возвращении в Украину

Мне много пишут в Инстаграме, стараюсь многим отвечать. Я, конечно, с радостью вернулся бы и поиграл год-два в Динамо, завершил бы карьеру с удовольствием.

Однако не все так просто. У меня, наверное, отношения не сложились с президентом, поэтому никто меня туда приглашать не будет. Пока Игорь Михайлович будет у руля клуба, дорога в Динамо мне закрыта. Думаю, он никогда не продаст Динамо. Кто бы что ни говорил, это его право.

Если бы я вернулся в Киев, мне кажется, работал бы с двойным усердием, помогал бы молодым ребятам, тем, чему научился за это время. Думаю, класс растерять трудно", – сказал Милевский для программы "Профутбол".

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві. Власне, саме тому вони і найкращі". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Сьоміна, Суркіса і Ко