Мілевський показав чемпіонське поранення після "золотого" матчу з Вітебськом

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський, який разом зі своєю командою переміг в чемпіонаті Білорусі, поділився святковим фото.

34-річний форвард зіграв 93 хвилини у чемпіонському матчі проти Вітебська (1:0), перед самим фінальним свистком його замінив Осучукву. Завоювавши титул, екс-гравець збірної України поділився фото в інстаграмі, на якому, крім здобутого трофею, також чітко помітна серйозна рана на лівій нозі футболіста.

Мілевський: Для мене чемпіонство з Динамо Брест – виняткове

Нагадаємо, що Мілевський разом з Динамо Брест оформили чемпіонство за тур до завершення чемпіонату. Команда чеського тренера Марцеля Лічки перервала гегемонію БАТЕ, яка тривала 13 років.

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