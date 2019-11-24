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Мілевський показав чемпіонське поранення після "золотого" матчу з Вітебськом

21:35 2033 Читать на русском
Мілевський показав чемпіонське поранення після "золотого" матчу з Вітебськом
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський, який разом зі своєю командою переміг в чемпіонаті Білорусі, поділився святковим фото.

34-річний форвард зіграв 93 хвилини у чемпіонському матчі проти Вітебська (1:0), перед самим фінальним свистком його замінив Осучукву. Завоювавши титул, екс-гравець збірної України поділився фото в інстаграмі, на якому, крім здобутого трофею, також чітко помітна серйозна рана на лівій нозі футболіста.

Мілевський: Для мене чемпіонство з Динамо Брест – виняткове

Нагадаємо, що Мілевський разом з Динамо Брест оформили чемпіонство за тур до завершення чемпіонату. Команда чеського тренера Марцеля Лічки перервала гегемонію БАТЕ, яка тривала 13 років.

Динамо Брест здобуло перше чемпіонство – Мілевський і Хобленко організували "золотий" гол

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Білорусь Світ Артем Мілевський Артем Мілевський
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