Динамо Брест здобуло перше чемпіонство – Мілевський і Хобленко організували "золотий" гол

Завдяки старанням українців брестське Динамо вперше в історії тріумфувало у національній першості.
Чемпіонат Білорусі, 29-й тур
Динамо Брест – Вітебськ – 1:0
Голи: Хобленко, 38
Чемпіонська інтрига у Вищій лізі Білорусі трималась до передостаннього туру. Саме у ньому брестське Динамо, завдяки голу українського легіонера Олексія Хобленка, мінімально перемогло футбольний клуб Вітебськ і святкувало своє перше в історії чемпіонство.
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До слова, "золотий" гол допоміг створити ще один українець Артем Мілевський – він навісив в район одинадцятиметрової позначки, воротар на виході не зміг забрати м’яч і зіштовхнувся зі своїм захисником. Ну а на добиванні найшвидше зіграв Хобленко і забив переможний гол. До слова, ще один українець Олександр Нойок не потрапив навіть у заявку.
Конкурент Динамо за чемпіонство БАТЕ у своєму матчі розгромив мінське Динамо (3:0), однак втратив будь-які шанси наздогнати брестську команду.
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