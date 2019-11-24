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Динамо Брест здобуло перше чемпіонство – Мілевський і Хобленко організували "золотий" гол

15:39 2871 Читать на русском
Динамо Брест здобуло перше чемпіонство – Мілевський і Хобленко організували "золотий" гол
Олексій Хобленко / Динамо Брест

Завдяки старанням українців брестське Динамо вперше в історії тріумфувало у національній першості.

Чемпіонат Білорусі, 29-й тур

Динамо Брест – Вітебськ – 1:0

Голи: Хобленко, 38

Чемпіонська інтрига у Вищій лізі Білорусі трималась до передостаннього туру. Саме у ньому брестське Динамо, завдяки голу українського легіонера Олексія Хобленка, мінімально перемогло футбольний клуб Вітебськ і святкувало своє перше в історії чемпіонство.

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До слова, "золотий" гол допоміг створити ще один українець Артем Мілевський – він навісив в район одинадцятиметрової позначки, воротар на виході не зміг забрати м’яч і зіштовхнувся зі своїм захисником. Ну а на добиванні найшвидше зіграв Хобленко і забив переможний гол. До слова, ще один українець Олександр Нойок не потрапив навіть у заявку.

Конкурент Динамо за чемпіонство БАТЕ у своєму матчі розгромив мінське Динамо (3:0), однак втратив будь-які шанси наздогнати брестську команду.

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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест Олексій Хобленко Олексій Хобленко Вітебськ Вітебськ
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