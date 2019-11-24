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Мілевський: Для мене чемпіонство з Динамо Брест – виняткове

16:41 401 Читать на русском
Мілевський: Для мене чемпіонство з Динамо Брест – виняткове
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський прокоментував перемогу своєї команди у чемпіонаті Білорусі.

"Для мене це виняткове чемпіонство: на схилі своєї цікавої кар'єри завоював чемпіонство там, де народився. Я щасливий за нашого президента Олександра Зайцева. Все завдяки йому. Без нього нічого б цього не було: подивіться, як люди задоволені, які ми щасливі. Спасибі йому, він більше за всіх заслужив.

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Хтось був у збірній, хтось на базі. Всі готувалися до цієї гри. Так, вона вийшла складною, але так і повинно бути: це ж матч за чемпіонство. Все в ранах, але так і повинно бути. Чи налаштуємося на останній матч проти мінського Динамо? У нас настрій буде такий, що і з Барселоною могли б зіграти", – цитує Мілевського pressball.by.

Нагадаємо, у 29-му турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест обіграло Вітебськ (1:0) і гарантувало собі золоті медалі. Переможний гол в активі українського форварда Олексія Хобленка.

Зазначимо, що у цьому сезоні Мілевський зіграв 26 матчів та забив 4 голи.

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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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