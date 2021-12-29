Нападающий Артем Милевский с нетерпением ожидает своего дебюта за Минай.

Именитый новичок закарпатцев надел форму своего нового клуба и сделал интригующий анонс.

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"Жду замесов в УПЛ!!! С наступающим друзья!!!" – написал Милевский в Instagram. Правда, официального дебюта придется ждать более месяца – Минай возобновит сезон 13 февраля матчем против Львова. До этого 35-летнего ветерана можно будет увидеть в зимних спаррингах.

Напомним, Милевский официально стал игроком Миная 24 декабря. Контракт рассчитан на полтора года.

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