Мілевський натякнув на перехід у новий клуб – але це не точно

Нападник Артем Мілевський, який днями несподівано покинув Динамо Брест, у соцмережах натякнув на можливий варіант продовження кар'єри.

Екс-форвард Динамо Брест Артем Мілевський у соцмережах, ймовірно, натякнув на свій майбутній клуб.

Мілевський зі скандалом покинув Динамо Брест – причини, реакція та варіанти для подальшої кар'єри форварда

Олексій Гаврилович, який разом з Мілевським покинув Динамо Брест, в Інстаграмі подякував своєму вже екс-клубу. Мілевський у коментарі написав фразу: "Скоро побачимось", на що Гаврилович відповів: "Дуже скоро".

Вчора Гаврилович підписав контракт з мінським Динамо, яке, до слова, також орендувало хавбека київського Динамо Нікіту Корзуна. Ймовірно, незабаром ми побачимо Мілю у іншому Динамо?