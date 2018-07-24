toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ

Мілевський натякнув на перехід у новий клуб – але це не точно

22:00 323 Читать на русском
Мілевський натякнув на перехід у новий клуб – але це не точно
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Нападник Артем Мілевський, який днями несподівано покинув Динамо Брест, у соцмережах натякнув на можливий варіант продовження кар'єри.

Екс-форвард Динамо Брест Артем Мілевський у соцмережах, ймовірно, натякнув на свій майбутній клуб.

Мілевський зі скандалом покинув Динамо Брест – причини, реакція та варіанти для подальшої кар'єри форварда

Олексій Гаврилович, який разом з Мілевським покинув Динамо Брест, в Інстаграмі подякував своєму вже екс-клубу. Мілевський у коментарі написав фразу: "Скоро побачимось", на що Гаврилович відповів: "Дуже скоро".

Вчора Гаврилович підписав контракт з мінським Динамо, яке, до слова, також орендувало хавбека київського Динамо Нікіту Корзуна. Ймовірно, незабаром ми побачимо Мілю у іншому Динамо?

Теги
Трансфери Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Мінськ Динамо Мінськ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
28
хв
Десна
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук