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Мілевський зі скандалом покинув Динамо Брест – причини, реакція та варіанти для подальшої кар'єри форварда

20 липня 23:00 1757 Читать на русском
Мілевський зі скандалом покинув Динамо Брест – причини, реакція та варіанти для подальшої кар'єри форварда
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Артем Мілевський знову залишився без клубу – після доволі успішного періоду в Динамо Брест клуб вирішив попрощатись з нападником. "Футбол 24" намагається з'ясувати причини відходу екс-нападника збірної України та можливі варіанти продовження кар'єри Артема.

Що сталося?

Динамо Брест доволі несподівано, на перший погляд, вирішило припинити співпрацю з Артемом Мілевським. Угоду було розірвано за згодою сторін, причому причину такого рішення ні клуб, ні гравець не повідомили.

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За інформацією білоруських ЗМІ, Мілевський та ще один гравець Динамо Гаврилович регулярно порушували режим. Проте в той же час Гаврилович був капітаном команди, а Мілевський – основним форвардом та найкращим асистентом Динамо Брест. Екс-гравець збірної України ще не так давно забивав у фіналі Кубка Білорусі та приносив перемогу своїй команді над БАТЕ. Очевидно, що навіть якщо порушення режиму і дійсно траплялись, то навряд чи суттєво впливали на форму футболістів.

Реакція вболівальників

Думки фанатів Динамо Брест та не тільки щодо даної ситуації розділились. Фан-клуб білоруського клубу висунув дві основні версії причини відходу Мілевського.

Перша – форвард не знайшов спільної мови з новим тренером Олексієм Шпілевським. За однією з версій, в одному з матчів Мілевський обурився рішенням тренера замінити його та у неприємній формі висловив свою позицію. Начебто саме після цього епізоду майбутнє Мілевського в команді було вирішене.

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Інша версія – Мілевський з одноклубниками банально "загуляли", що і спричинило рішення Динамо Брест попрощатись з українським форвардом та ще одним гравцем.

Цікаво, що більшість фанатів Динамо Брест зайняли сторону гравців, що підтверджують результати відповідного опитування. Цікаво, що в той же час вболівальники усвідомлюють, що Мілевський та компанія цілком могли дійсно порушувати режим. Щоправда, ставляться до цього доволі толертантно.

Частина вболівальників, щоправда у меншій кількості, розкритикували футболістів, звинувативши їх у погіршенні атмосфери в колективі.

Що далі?

Як вже зазначив у коментарі "Футбол 24" агент Мілевського Олександр Панков, форвардом вже цікавляться два клуби, які грають у кваліфікації Ліги Європи.

Також агент припускає варіант продовження Артемом кар'єри в Білорусі у випадку надходження достойної пропозиції. Варіант з поверненням в Україну є малореальним, оскільки тут Мілевський може виступати виключно за Динамо (слова Панкова), тому інших варіантів з УПЛ форвард не розглядатиме. Вочевидь, незабаром ми все ж побачимо 33-річного Мілевського у іншому європейському чемпіонаті.

Хоча, цікавим є той факт, що наставник Динамо Олександр Хацкевич вже тривалий час наголошує на необхідності підписання форварда, оскільки у Динамо після відходу Хльобаса, Мбокані та Мораєса залишився лише Артем Бєсєдін та молодий Русин. Можливо, Мілевський в ролі вільного агента – те, що треба?

Звісно, всі чудово розуміють, що наразі подібний варіант розвитку подій виглядає якщо не фантастичним, то точно малоймовірним, але якщо пофантазувати – можливо, гіпотетичне повернення Мілевського в Динамо підвищило б інтерес до УПЛ хоча б частково?

Сам Артем у своєму Інстаграм подякував вже екс-одноклубникам за спільні виступи та побажав успіхів у майбутньому. Без жодних натяків на те, де продовжить кар'єру.

Теги
Світ Динамо Брест Динамо Брест Динамо Динамо Трансфери футбольні фанати Статті Головне Артем Мілевський Артем Мілевський
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